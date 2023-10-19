Курс может покатиться при одном условии. Экономист дал прогноз по доллару в Украине

Аналитик обнародовал прогноз

В бюджетах на 2024 год была заложена стоимость валюты в среднем на уровне 41 гривны. Некоторые аналитики подтверждают, что больше этого показателя доллар расти не будет.

Как говорится в прогнозе директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина в ходе дискуссии в Медиацентре Украины, курс доллара будет зависеть от макрофинансовой помощи и начала эмиссии.

В случае, если макрофинансовая помощь будет поступать в полном объеме, то курс, заложенный в 2024 году (41,4 гривны), не будет дорожать выше этого.

"Я думаю, может, немного меньше реальный будет. Впрочем, если у Украины начнутся серьезные политические проблемы с макрофинансированием, то единственный способ обеспечить социальные платежи будет возвращение к эмиссии (Ред. Эмиссия — выпуск в обращение новых денежных знаков)", — отметил Пендзин.

Как говорит эксперт, в случае наступления эмиссии, то курс доллара может "покатиться".

"По-моему, наибольший риск будущего года и наибольшие проблемы, связанные с курсом доллара, могут возникнуть именно в этой области. У меня такое видение ", — подытожил аналитик.

Курс доллара в Украине на 19 октября

По данным портала Минфин, в четверг, 19 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,70 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 38,00 (покупка) и 38,15 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что курс доллара в Украине до конца года останется на уровне до 37,5 грн.