Курс може покотитись за однієї умови. Економіст дав прогноз щодо долару в Україні

Аналітик оприлюднив прогноз

У бюджетах на 2024 рік було закладено вартість валюти в середньому на рівні 41 гривні. Деякі аналітики підтверджують, що більше цього показника долар зростати не буде.

Як мовиться у прогнозі директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина під час дискусії в Медіацентрі Україна, курс долара буде залежати від макрофінансової допомоги та початок емісії.

У разі, якщо макрофінансова допомога надходитиме у повному обсязі, то курс, що закладений у 2024 році (41,4 гривні), не дорожчатиме вище цього.

"Я думаю, може, трошки менший реальний буде. Утім, якщо в України розпочнуться серйозні політичні проблеми із макрофінансуванням, то єдиний спосіб забезпечити соціальні платежі буде повернення до емісії (Ред. Емісія — випуск в обіг нових грошових знаків)", – зауважив Пендзин.

Як каже експерт, у разі настання емісії, то курс долара може "покотитись".

"Як на мене, найбільший ризик майбутнього року і найбільші проблеми, пов’язані з курсом долара, можуть виникнути саме в цій царині. У мене таке бачення", – підсумував аналітик.

Курс долара в Україні станом на 19 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 19 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,70 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 38,00 (купівля) та 38,15 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс долара в Україні до кінця року залишиться на рівні до 37,5 грн.