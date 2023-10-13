"Незабаром побачимо зміни валютних курсів": що буде з доларом на наступному тижні

Аналітик оприлюднив прогноз

Хоча на готівковому ринку є деякі побоювання щодо різкого здорожчання долара після скасування НБУ фіксованого курсу, однак на наступному тижні великих коливань не відбудеться.

Як повідомляє у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, НБУ наразі гасить натяки на дисбаланс між попитом і пропозицією валюти. Через це здорожчання американської валюти на міжбанку не відбулось.

"На мій погляд, невдовзі ми побачимо досить неквапливу, але поступову зміну валютних курсів, як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Однак такі зміни аж ніяк не варто очікувати найближчим тижнем. Крім того, разом зі змінами курсів, очікується, що різниця між курсами міжбанку та готівкового скоротиться до 1-1,5% (тобто майже вдвічі від сьогоднішніх показників)", — сказав Лєсовий.

За словами експерта, протягом 16-22 жовтня 2023 року курс долара перебуватиме в межах 37,5-38,5 грн/$. Як і минулого тижня, курс буде дуже подібним до колишнього фіксованого курсу.

"Таким чином, можемо припустити, що протягом наступного тижня вагомих змін на готівковому валютному ринку не станеться. Ринок починає жити в нових реаліях "вільного" міжбанку з відповідним курсовим віддзеркаленням на готівковому ринку", — резюмував банкір.

Курс долара в Україні станом на 13 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 13 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,60 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 38,00 (купівля) та 38,15 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України продовжує дешевшати — 36,39 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні є ймовірність гіршого сценарію з курсом долара. Він може сягнути до 53 гривень.