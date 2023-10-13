"Вскоре увидим изменения валютных курсов": что будет с долларом на следующей неделе

Аналитик обнародовал прогноз

Хотя на наличном рынке есть некоторые опасения по поводу резкого подорожания доллара после отмены НБУ фиксированного курса, однако на следующей неделе больших колебаний не произойдет.

Как сообщает в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, НБУ гасит намеки на дисбаланс между спросом и предложением валюты. Из-за этого удорожание американской валюты на межбанке не произошло.

"На мой взгляд, вскоре мы увидим довольно неторопливое, но постепенное изменение валютных курсов, как на межбанке, так и на наличном рынке. Однако такие изменения отнюдь не стоит ожидать ближайшей неделей. Кроме того, вместе с изменениями курсов, ожидается, что разница между курсами межбанка и наличного сократится до 1-1,5% (то есть почти вдвое от сегодняшних показателей)», – сказал Лесовой.

По словам эксперта, в течение 16-22 октября 2023 курс доллара будет находиться в пределах 37,5-38,5 грн/$. Как и на прошлой неделе, курс будет очень похож на прежний фиксированный курс.

"Таким образом, можем предположить, что в течение следующей недели весомых изменений на наличном валютном рынке не произойдет. Рынок начинает жить в новых реалиях "свободного" межбанка с соответствующим курсовым отражением на наличном рынке", — резюмировал банкир.

Курс доллара в Украине на 13 октября

По данным портала Минфин, в пятницу, 13 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,60 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 38,00 (покупка) и 38,15 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины продолжает дешеветь — 36,39 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украине есть вероятность худшего сценария с курсом доллара. Он может достичь до 53 гривен.