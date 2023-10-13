"Вскоре увидим изменения валютных курсов": что будет с долларом на следующей неделе
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Аналитик обнародовал прогноз
Хотя на наличном рынке есть некоторые опасения по поводу резкого подорожания доллара после отмены НБУ фиксированного курса, однако на следующей неделе больших колебаний не произойдет.
Как сообщает в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, НБУ гасит намеки на дисбаланс между спросом и предложением валюты. Из-за этого удорожание американской валюты на межбанке не произошло.
"На мой взгляд, вскоре мы увидим довольно неторопливое, но постепенное изменение валютных курсов, как на межбанке, так и на наличном рынке. Однако такие изменения отнюдь не стоит ожидать ближайшей неделей. Кроме того, вместе с изменениями курсов, ожидается, что разница между курсами межбанка и наличного сократится до 1-1,5% (то есть почти вдвое от сегодняшних показателей)», – сказал Лесовой.
По словам эксперта, в течение 16-22 октября 2023 курс доллара будет находиться в пределах 37,5-38,5 грн/$. Как и на прошлой неделе, курс будет очень похож на прежний фиксированный курс.
"Таким образом, можем предположить, что в течение следующей недели весомых изменений на наличном валютном рынке не произойдет. Рынок начинает жить в новых реалиях "свободного" межбанка с соответствующим курсовым отражением на наличном рынке", — резюмировал банкир.
Курс доллара в Украине на 13 октября
По данным портала Минфин, в пятницу, 13 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,60 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 38,00 (покупка) и 38,15 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины продолжает дешеветь — 36,39 грн.
Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украине есть вероятность худшего сценария с курсом доллара. Он может достичь до 53 гривен.