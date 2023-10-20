Європа готує валютні сюрпризи: чи здорожчає долар наступного тижня

Аналітик дав прогноз

До кінця цього тижня на валютному ринку не відбуватиметься великого зростання курсу баксу. За словами експертів, така стабільність протримається до 26 жовтня.

Як повідомляє аналітик Олексій Козирєв, безготівковий долар на міжбанку буде в межах від 36,35 до 36,75 гривні з тенденцією зростання котирування до умов, які дозволить НБУ.

"На нас знову чекає нове засідання ЄЦБ по процентних ставках. Мій прогноз, що вони збільшать її ще на 0,25% річних — з 4,5% річних до 4,75%. Ну і тоді я чекаю на реалі з 24 по 26 жовтня по парі євро-долар, за моїм прогнозом, — від 1,042 до 1,073 доларів", — каже аналітик.

За словами Козирєва, з 20 по 26 жовтня при купівлі-продажі валюти у більшості обмінника фінкомпаній та банків долар буде в межах від 20-25 до 30 копійок.

"За останні 30 днів українці купували більше валюти, аніж продавали. З іншого боку ситуація стабілізувалась і вона вже ніяка у порівнянні з, наприклад, там з 2-3 жовтня коли вели тільки гнучкий курс і багато людей боялися і конвертували великі суми саме у валюту", — пояснює Козирєв.

Купівля-продаж долара за готівковим ринком буде в межах від 37-25 до 38,50 гривень.

"Деяка волатильність (Ред. волатильність — коливання) курсів на готівковому ринку буде зберігатися періодично. Будуть спроби все ж таки грати на підвищення, але це не дуже критично, тому що все ж таки масового ажіотажу покупки готівкової валюти в банках чи в обмінниках фінкомпанії буде", — резюмував аналітик.

Курс долара в Україні станом на 20 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 20 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,60 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 38,00 (купівля) та 38,10 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс долара в Україні до кінця року залишиться на рівні до 37,5 грн.