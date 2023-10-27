На наличном рынке воцарится тишина: когда курс доллара в Украине стабилизируется

На валюту будут влиять действия банка

Нацбанк снизил еще раз учетную ставку и большинство экспертов единогласно утверждают, что курс доллара на наличном рынке "поймает" стабильность.

Как ранее объяснял "Телеграфу" начальник департамента казначейства "Глобус банка" Тарас Лесовой, на курс американской валюты будет влиять уплата НБУ за депозитные сертификаты.

По словам Лесового, процесс снижения ставок по гривневым депозитам начался уже после снижения учетной ставки до 20%.

"Ставки по депозитам "укрепят" тем, что за депозитные сертификаты НБУ, как и раньше, будет платить 20% годовых, также это поможет сохранить стабильным курс доллара", — говорит эксперт.

Курс доллара в Украине на 27 октября

По данным портала Минфин, в четверг, 27 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,51 грн (покупка) и 38,05 (продажа). Наличный курс — 37,85 (покупка) и 37,95 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,50.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 53 гривен, но не в ближайшее время.