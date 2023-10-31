Плаваючий курс долара в Україні: фінаналітик назвав дві причини, через які НБУ вибрав дуже невдалий час переходу

Найкращим періодом був би початок літа, а не початок жовтня

Національний банк України вибрав не найкращий час для переходу на плаваючий курс долара, що призвело до зайвих витрат на його стабілізацію.

Як розповів голова комісії з банківського аналізу Українського товариства фінансових аналітиків, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран, цих витрат можна було б уникнути.

По-перше, це варто було робити, коли облікова ставка НБУ залишалася на рівні 25%. Тоді це знизило б втрати золотовалютних резервів (ЗВР)", — сказав він.

За його словами, невдалий час спричинив те, що Нацбанк витратив на валютні інтервенції, тобто закупівлю або продаж іноземної валюти, приблизно 650 мільйонів доларів золото-валютних резервів.

Шапран зазначив, що середній обсяг інтервенцій до переходу на плаваючий курс становив 513 мільйонів доларів, а після склали 1165 млн.

"Тому 650 млн. НБУ викинув із ЗВР, щоб курс залишався стабільним. Ці витрати можна було б запобігти, якби було правильно обрано час для цієї формальної дії. На валютному ринку ще нічого суттєвого не сталося. НБУ просто змінив формулювання та продовжив забезпечувати стабільність курсу", — додав він.

Більше читайте у статті "Телеграфа": "Чи потоне гривня? Експерт вказав на помилки та спрогнозував результати дій НБУ", яка вийде у нас на сайті у вівторок, 31 жовтня, о 7:00.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи триватиме стабільність курсу долара у листопаді в Україні.