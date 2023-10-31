Плавающий курс доллара в Украине: финаналитик назвал две причины, по которым НБУ выбрал очень неудачное время перехода

Лучшим периодом было бы начало лета, а не начало октября

Национальный банк Украины выбрал не самое лучшее время для перехода на плавающий курс доллара, что привело к лишним тратам на его стабилизацию.

Как рассказал "Телеграфу" глава комиссии по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран, этих трат можно было бы избежать.

"Во-первых, это стоило делать, когда учетная ставка НБУ оставалась на уровне 25%. Во-вторых, Украине присуща инфляционная и курсовая сезонность, и поэтому если так хотелось перейти к плавающему курсу, то стоило это делать где-то в начале лета, тогда это снизило бы потери золотовалютных резервов (ЗВР)", — сказал он.

По его словам, неудачное время привело к тому, что Нацбанк потратил на валютные интервенции, то есть закупку или продажу иностранной валюты, примерно 650 миллионов долларов золото-валютных резервов.

Шапран отметил, что средний объем интервенций до перехода на плавающий курс составлял 513 миллионов долларов, а после составили 1165 млн.

"Поэтому 650 млн. НБУ выбросил из ЗВР, чтобы курс оставался стабильным. Эти расходы можно было бы предотвратить, если бы было правильно выбрано время для этого формального действия. На валютном рынке еще ничего существенного не произошло. НБУ просто изменил формулировку и продолжил обеспечивать стабильность курса", — добавил он.

Больше читайте в статье "Телеграфа": "Утонет ли гривна? Эксперт указал на ошибки и спрогнозировал результаты действий НБУ", которая выйдет у нас на сайте во вторник, 31 октября, в 7:00.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, продолжится ли стабильность курса доллара в ноябре в Украине.