Колебания будут, но... Чего украинцам ждать от курса доллара в ноябре

Эксперт сделал прогноз по курсу доллара на ноябрь текущего года

В ноябре ситуация на валютном рынке Украины может быть достаточно динамичной. Однако любые изменения будут постепенными. Главным фактором, который будет оказывать влияние, можно считать дальнейшие тактические шаги НБУ по реализации режима "управляемой гибкости".

Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, пишет УНИАН. По словам эксперта, наличный курс валют будет находиться в пределах 38-39 грн/$ и 40-42 грн/€.

"Мы предполагаем, что в ноябре регулятор предоставит больше свободы курсообразованию на межбанке, а следовательно колебания курсов станут более заметными. Вероятно мощные валютные интервенции, эффективно обуздывающие спрос, будут продолжаться и в дальнейшем. Однако их объем и частота в конечном итоге повлияют на курсовые показатели", — сказал эксперт.

Тарас Лесовой добавил, что изменения коснутся также и наличного рынка, где курсообразование после введения "управляемой гибкости" формируется на основе межбанковского курса.

"Важная ремарка: любые изменения будут постепенными без чрезмерных скачков, ведь любые резкие движения только навредят рынку. И самое главное: все изменения, то ли вверх, то ли вниз будут экономически обоснованными (то есть сопоставимыми к спросу и предложению)", — объяснил Лесовой.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня,29 октября, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,50 грн (покупка) и 38,05 (продажа). Наличный курс — 37,85 (покупка) и 37,93 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,50.

Напомним, ранее Тарас Лесовой рассказывал "Телеграфу", как изменится курс доллара в Украине до конца этого года. Банкир озвучил две причины, по которым ситуация на валютном рынке серьезно изменится.