Курс доллара до конца года серьезно изменится: банкир назвал две причины

Пока курс доллара будет стабилен, но будут изменения

Курс доллара в Украине на этой неделе ожидают небольшие колебания. В конце октября, по мнению банкиров, колебания на межбанке будут мизерными, но к концу года национальная валюта может девальвировать.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, ситуация на наличном рынке будет "зеркальной" по сравнению с первыми двумя неделями режима "управляемой гибкости".

"С одной стороны колебания на межбанке будут мизерными (ожидается, что НБУ большим валютным интервенциям будет пытаться удовлетворить спрос), а с другой — курсовой коридор на наличном рынке будет в пределах 37,5–38,5 грн/долл. и 39–42 грн/евро. Мы предполагаем, что до конца год возможны незначительные и плавные изменения курсов", — прогнозирует Тарас Лесовой.

По мнению эксперта, возможная девальвация гривны зависит от решения НБУ по расширению границ текущих колебаний на межбанке. К показателям курса валют на межбанковском рынке обменники добавят 1-1,5% и это будет курс доллара, по которому валюту будут покупать и продавать украинцы.

"Введенный НБУ режим "управляемой гибкости" — это новый и весомый этап для возвращения плавающего курса. Можем заключить, что послабления на валютном рынке будут продолжаться и дальше. Именно поэтому многие эксперты отмечают, что до конца года доллар может несколько вырасти", — резюмирует собеседник "Телеграфа".

Как пишет в своем Telegram-канале экономический эксперт Даниил Монин, для поддержки плавающего курса НБУ не будет жалеть валютных интервенций, к примеру, на прошлой неделе он потратил 575 млн долларов.

А экономист Владимир Дубровский, наоборот, считает, что до конца октября курс доллара и гривны не изменится больше чем на 10 копеек.