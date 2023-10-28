"Не стоит создавать ажиотаж в обменниках": экономист дал прогноз курса доллара на следующую неделю

Доктор экономических наук рассказал, какой будет ситуация в ближайшее время

Курс доллара на этой неделе оставался довольно стабильным. Вероятно, в ближайшее время резких колебаний на валютном рынке не будет, хотя постепенный рост стоимости американской валюты ожидается.

Прогноз курса доллара на неделю 30 октября — 5 ноября дал доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников. Его публикует сайт "Pro Гроші".

"То есть будет идти курс наравне 38 грн по наличным, и, возможно, немного выше, где-то в таком темпе. По безналичному курсу также возможен определенный рост на несколько копеек, но опять же эти действия не приведут к массовой панике, к обвалу гривны и каким-то решительным изменениям", — отметил он.

По словам Плотникова, хотя курс доллара уже несколько дней незначительно снижается, на выходных этот процесс остановится и даже может появиться обратная тенденция. По его прогнозу, с началом ноября на валютном рынке возможен постепенный рост курса доллара.

"Там уже дальше будет начало ноября и думаю, что уже скоро на валютном рынке мы будем видеть постепенный рост курса. Но для населения это не будет неожиданностью, поэтому не стоит создавать ажиотаж в обменниках и сломя голову бежать в обменные пункты, нет, это все будет постепенно", — считает профессор.

Курс доллара в Украине по состоянию на 28 октября

По данным портала "Минфин", в субботу, 28 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,50 грн (покупка) и 38,05 (продажа). Наличный курс — 37,85 (покупка) и 37,95 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 36,50 грн.

Напомним, эксперты рассказали "Телеграфу", чего ждать от курса доллара в ближайшее время. Сюрпризов быть не должно, но колебания возможны.