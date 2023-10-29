Коливання будуть, але... Чого українцям чекати від курсу долара в листопаді

Експерт зробив прогноз щодо курсу долара на листопад поточного року

У листопаді ситуація на валютному ринку України може бути досить динамічною. Однак будь-які зміни будуть поступовими. Головним чинником, який впливатиме, можна вважати подальші тактичні кроки НБУ щодо реалізації режиму "керованої гнучкості".

Такий прогноз зробив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовой, пише УНІАН. За словами експерта, готівковий курс валют перебуватиме в межах 38-39 грн/$ та 40-42 грн/€.

"Ми припускаємо, що в листопаді регулятор надасть більше свободи курсоутворенню на міжбанку, а відтак коливання курсів стануть більш помітними. Ймовірно потужні валютні інтервенції, що ефективно приборкують попит, триватимуть і надалі. Однак їхній обсяг і частота зрештою вплинуть на курсові показники", — сказав експерт.

Тарас Лєсовой додав, що зміни стосуватимуться також і готівкового ринку, де курсоутворення після введення "керованої гнучкості" формується на основі міжбанківського курсу.

"Важлива ремарка: будь-які зміни будуть поступовими без надмірних стрибків, адже будь-які різкі рухи тільки нашкодять ринку. І найголовніше: всі зміни, чи то вгору, чи то вниз будуть економічно обґрунтованими (тобто можна порівняти до попиту та пропозиції)", — пояснив Лєсовой.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 29 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,05 (продаж). Готівковий курс — 37,85 (купівля) та 37,93 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,50.

Нагадаємо, раніше Тарас Лєсовой розповідав "Телеграфу", як зміниться курс долара в Україні до кінця цього року. Банкір озвучив дві причини, через які ситуація на валютному ринку серйозно зміниться.