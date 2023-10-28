"Не варто створювати ажіотаж в обмінниках": економіст дав прогноз курсу долара на наступний тиждень

Доктор економічних наук розповів, якою буде ситуація найближчим часом

Курс долара цього тижня залишався досить стабільним. Ймовірно, найближчим часом різких коливань на валютному ринку не буде, хоча поступове зростання вартості американської валюти очікується.

Прогноз курсу долара на тиждень 30 жовтня – 5 листопада дав доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков. Його публікує сайт "Pro Гроші".

"Тобто буде йти курс на рівні 38 грн за готівкою, і, можливо, трохи вище, десь у такому темпі. За безготівковим курсом також можливе певне зростання на кілька копійок, але знову ж таки ці дії не призведуть до масової паніки, до обвалу гривні та якихось рішучих змін", — зазначив він.

За словами Плотнікова, хоча курс долара вже кілька днів незначно знижується, у вихідні цей процес зупиниться і навіть може з’явитися зворотна тенденція. За його прогнозом, з початком листопада на валютному ринку можливе поступове зростання курсу долара.

"Там уже далі буде початок листопада і думаю, що вже скоро на валютному ринку ми бачитимемо поступове зростання курсу. Але для населення це не буде несподіванкою, тому не варто створювати ажіотаж в обмінниках і стрімголов бігти в обмінні пункти, ні, це все буде поступово", — вважає професор.

Курс долара в Україні станом на 28 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у суботу, 28 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,05 (продаж). Готівковий курс — 37,85 (купівля) та 37,95 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 36,50 грн.

Нагадаємо, експерти розповіли "Телеграфу", чого чекати від курсу долара найближчим часом. Сюрпризів не повинно бути, але коливання можливі.