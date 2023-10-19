Курс долара до кінця року серйозно зміниться: банкір назвав дві причини

Поки курс долара буде стабільним, але будуть зміни

Курс долара в Україні цього тижня очікують на невеликі коливання. Наприкінці жовтня, на думку банкірів, коливання на міжбанку будуть мізерними, але до кінця року національна валюта може девальвувати.

Про це "Телеграфу" розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, ситуація на готівковому ринку буде "дзеркальною" порівняно з першими двома тижнями режиму "керованої гнучкості".

"З одного боку, коливання на міжбанку будуть мізерними (очікується, що НБУ великим валютним інтервенціям намагатиметься задовольнити попит), а з іншого — курсовий коридор на готівковому ринку буде в межах 37,5–38,5 грн/дол. та 39–42 грн/євро. Ми припускаємо, що до кінця року можливі незначні та плавні зміни курсів", — прогнозує Тарас Лєсовий.

На думку експерта, можлива девальвація гривні залежить від рішення НБУ щодо розширення меж поточних коливань на міжбанку. До показників курсу валют на міжбанківському ринку обмінники додадуть 1-1,5% і це буде курс долара, яким валюту купуватимуть і продаватимуть українці.

"Введений НБУ режим "керованої гнучкості" — це новий і вагомий етап для повернення плаваючого курсу. Можемо зробити висновок, що послаблення на валютному ринку триватимуть і надалі. Саме тому багато експертів зазначають, що до кінця року долар може дещо зрости", — резюмує співрозмовник "Телеграфа".

Як пише у своєму Telegram-каналі економічний експерт Данило Монін, для підтримки плаваючого курсу НБУ не шкодуватиме валютних інтервенцій, наприклад, минулого тижня він витратив 575 млн доларів.

А економіст Володимир Дубровський навпаки вважає, що до кінця жовтня курс долара і гривні не зміниться більше ніж на 10 копійок.