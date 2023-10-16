НБУ диктуватиме правила: чи зросте курс долара на цьому тижні

Різниця між купівлею та продажем валюти буде невеликою

Протягом минулого тижня в Україні спостерігалась стабільність на валютному ринку. Хоча курс долара залежатиме від деяких факторів найближчими днями, однак максимальні коливання будуть в межах 2-6 копійок.

Як мовиться в прогнозі в Мінфін, курс залишиться повністю залежним від інтервенцій НБУ, курсу за ними та обсягів запропонованої валюти. Але Нацбанк не опускатиме сильного здорожчання.

"Експортери цього тижня активніше продаватимуть валютний виторг під свої розрахунки з бюджетом. Це дозволить НБУ дещо заощадити резерви, витративши за цей тиждень із них від $320 млн до $540 млн на покриття дефіциту валюти на ринку. Це вже не можна порівнювати з ще нещодавніми "чистими" витратами ЗВР понад $1,15 млрд у період запровадження "гнучкого" курсу", — кажуть аналітики.

Безготівковий курс долара 16-20 жовтня перебуватиме в межах від 36,30 до 36,55 гривні.

Готівковий курс долара найближчими днями буде межах коридору купівлі та продажу від 37,10 до 38,35 грн.

Спред при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків перебуватиме в межах від 20 до 30 копійок за доларом.

Курс долара в Україні станом на 16 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 16 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,60 грн (купівля) та 38,16 (продаж). Готівковий курс — 38,00 (купівля) та 38,12 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,36.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, коли долар може коштувати 53,9 гривні і чи можливе таке найближчими роками.