На готівковий ринок будуть тиснути: чого чекати від долара наприкінці тижня

Коливання будуть в межах 40 копійок

Курс іноземної валюти на готівковому ринку в Україні минулого тижня коливався в межах 2-6 копійок. Найближчими днями долар рухатиметься до позначок, які були на початку керованої гнучкості курсу.

Як повідомляє директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько, передає 24 Канал, ціна валюти до 22 жовтня перебуватиме у діапазоні 37,80 — 38,20 грн/дол.

"На мій погляд, готівковий курс продажу долара відчуватиме тиск з боку загального скорочення попиту і конкуренції з безготівковими каналами придбання валюти населенням. Відтак вартість готівкового долара наступного тижня знаходитиметься в діапазоні 37,80 – 38,20 гривні за долар", — зазначила експертка.

Курс долара в Україні станом на 18 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 18 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,60 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 38,05 (купівля) та 38,15 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,45.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, коли долар може коштувати 53,9 гривні.