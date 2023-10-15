Неприємні сюрпризи з валютою чи стабільність? Українцям розповіли, що буде із доларом 15 жовтня

Аналітик дав прогноз курсу долара на кінець тижня

Цього тижня ситуація на валютному ринку в Україні залишалася стабільною. Тому у вихідні обмінники, в основному, продовжать працювати у форматі "з обороту". Різких змін та стрибків до кінця тижня очікувати не варто.

Такий прогноз на неділю, 15 жовтня, зробив аналітик Олексій Козирєв, пише "Мінфін". На його думку, цього дня курс долара перебуватиме в обмінниках у межах такого коридору: прийом від 37,75 до 38,00 грн/дол. та продаж від 38,05 до 38,30 грн/дол.

Водночас Козирєв наголосив, що курс євро в неділю перебуватиме на рівні від 39,50 до 40,30 грн/євро (прийом) та 40,45 до 41,00 грн/євро (продаж).

Аналітик зазначає, що сьогодні обмінники продовжать працювати у форматі "з обороту", із досить середнім рівнем спреду як щодо долара, так і євро.

"По долару — в межах від 20 до 30 копійок, а по євро — в межах від 20-25 копійок до 35 копійок. Але як було і раніше, при цьому збережуться і мережі обмінників, які виставлять спреди по долару та євро в межах до 1 гривні, користуючись низькою конкуренцією між обмінниками у своїх регіонах. Як правило, вони пристойно занижують курс прийому валюти у громадян і працюють більше "на скуповування" валюти, ніж на її продаж", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 15 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 30,00 (купівля) та 38,10 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,39.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, коли долар може коштувати 53,9 гривні і чи можливе таке найближчими роками.