Яким буде курс долара до кінця жовтня: експерти розповіли, чого чекати

Сюрпризів не повинно бути, але

Зміна Нацбанком України облікової ставки навряд чи вплине на курс долара наприкінці жовтня – на початку листопада. Максимум варто очікувати періоду незначних коливань та утримання балансу між попитом та пропозицією завдяки валютним інтервенціям.

Таку думку "Телеграфу" сказав начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, ситуація з курсом наступного тижня буде досить стабільною.

Як пояснює банкір, готівковий курс долара формуватиметься на основі валютного курсу міжбанку, а максимальні щоденні коливання останнього становитимуть 10-20 копійок. Тому очікуваний курс на міжбанківському валютному ринку перебуватиме у коридорі 36,4-36,7 грн/дол. та 38,5-38,8 грн/євро. Різниця між курсом купівлі та продажу, як і щоденні коливання на безготівковому ринку, також будуть незначними – максимум до 0,2 грн.

Готівковий курс долара додаватиме до міжбанківського 1-1,5%: валютні коливання будуть у межах коридору 37,5-38,5 грн/дол. та 39-42 грн/євро. Щоправда, поступово готівковий курс наближатиметься до рівня курсів на міжбанку.

"Іншими словами, наприкінці жовтня та на початку листопада ситуація докорінно не зміниться. Регулятор дуже уважно відстежує та аналізує ситуацію на ринку, за необхідності збільшуючи обсяги інтервенцій. Зараз дуже важливе збереження та утримання балансу між попитом та пропозицією, саме тому будь-які раптові зльоти або падіння курсів малоймовірні", — наголошує Тарас Лєсовий.

Цікаво, що за словами економічного експерта Данила Моніна за три тижні НБУ витратив на стабільність гривні 2,5 млрд дол., і якщо Нацбанк перестане робити валютні інтервенції, національна валюта може швидко девальвувати.

А фінансовий аналітик Олексій Козирєв, навпаки, прогнозує найближчим часом на валютному ринку повний спокій.