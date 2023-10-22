Курс долара наприкінці жовтня: українцям розповіли, чи варто скуповувати валюту

Експерт розповів, що буде з доларом із 23 по 29 жовтня

Курс долара в Україні наступного тижня на міжбанку впритул підійде до колишнього фіксованого курсу 36,56 грн. Є ймовірність, що він впаде навіть нижче за цю позначку.

Такий прогноз зробив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, пише OBOZ.UA. За його словами, з 23 до 29 жовтня очікується, що курс буде на рівні 37,5-38,5 грн.

Експерт підкреслив, що в такому самому коридорі вартість валюти знаходиться і цього тижня. Таким чином, немає сенсу скуповувати валюту, сподіваючись продати її вигідніше незабаром.

У період з 23 по 29 жовтня готівковий ринок підлаштовуватиме свої цінники під міжбанк. За прогнозами Лєсового, варто очікувати на відносну стабільність.

"Наступного тижня і до кінця місяця ситуація на валютному ринку буде дзеркальною до тижня попереднього — без особливих курсових змін. Очікується, що курсовий коридор буде в межах 37,5-38,5 грн/долар", — сказав банкір.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 22 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,15 (продаж). Готівковий курс — 37,98 (купівля) та 38,10 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,61.

Нагадаємо, раніше провідні фахівці галузі економіки відповіли "Телеграфу" на питання про те, навіщо Нацбанк відпустив курс долара і чого після цього варто чекати.