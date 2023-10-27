Каким будет курс доллара до конца октября: эксперты рассказали, чего ждать

Сюрпризов быть не должно, но

Изменение Нацбанком Украины учетной ставки вряд ли повлияет на курс доллара в конце октября-начале ноября. Максимум стоит ожидать периода незначительных колебаний и удержания баланса между спросом и предложением, благодаря валютным интервенциям.

Такое мнение "Телеграфу" высказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, ситуация с курсом на будущей неделе будет довольно стабильной.

Как объясняет банкир, наличный курс доллара будет формироваться на основе валютного курса межбанка, а максимальные ежедневные колебания последнего будут составлять 10-20 копеек. Поэтому ожидаемый курс на межбанковском валютном рынке будет находиться в коридоре 36,4-36,7 грн/долл. и 38,5-38,8 грн/евро. Разница между курсом покупки и продажи, как и ежедневные колебания на безналичном рынке, также будут незначительными — максимум до 0,2 грн.

Наличный курс доллара будет добавлять к межбанковскому 1-1,5%: валютные колебания будут в границах коридора 37,5-38,5 грн/долл. и 39-42 грн/евро. Правда, постепенно наличный курс будет приближаться к уровню курсов на межбанке.

"Иными словами, в конце октября и начале ноября ситуация коренным образом не изменится. Регулятор очень внимательно отслеживает и анализирует ситуацию на рынке, при необходимости увеличивая объемы интервенций. Сейчас очень важно сохранение и удержание баланса между спросом и предложением, именно поэтому любые внезапные взлеты или падения курсов маловероятны", — подчеркивает Тарас Лесовой.

Любопытно, что по словам экономического эксперта Даниила Монина, за три недели НБУ потратил на стабильность гривны 2,5 млрд долл., и если Нацбанк перестанет делать валютные интервенции, национальная валюта может быстро девальвировать.

А финансовый аналитик Алексей Козырев, напротив, прогнозирует в ближайшее время на валютном рынке полное спокойствие.