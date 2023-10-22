Курс доллара в конце октября: украинцам рассказали, стоит ли скупать валюту

Эксперт рассказал, что будет с долларом с 23 по 29 октября

Курс доллара в Украине на следующей неделе на межбанке вплотную подойдет к бывшему фиксированному курсу 36,56 грн. Есть вероятность, что он упадет даже ниже этой отметки.

Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, пишет OBOZ.UA. По его словам, с 23 по 29 октября ожидается, что курс будет на уровне 37,5-38,5 грн.

Эксперт подчеркнул, что в таком же коридоре стоимость валюты находится и на текущей неделе. Таким образом, нет смысла скупать валюту в надежде продать ее выгоднее в скором времени.

В период с 23 по 29 октября наличный рынок будет подстраивать свои ценники под межбанк. По прогнозам Лесового, стоит ожидать относительной стабильности.

"На следующей неделе и до конца месяца ситуация на валютном рынке будет зеркальной к неделе предыдущей – без особых курсовых изменений. Ожидается, что курсовой коридор будет в пределах 37,5-38,5 грн/доллар", – сказал банкир.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 22 октября, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,50 грн (покупка) и 38,15 (продажа). Наличный курс — 37,98 (покупка) и 38,10 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,61.

Напомним, ранее ведущие специалисты области экономики ответили "Телеграфу" на вопрос о том, зачем Нацбанк отпустил курс доллара и чего после этого стоит ждать.