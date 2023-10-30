Оптимистические прогнозы: что будет с курсом доллара до конца 2023 и 2024

На экономику нашей страны будут влиять 3 фактора

Хотя некоторые аналитики считают, что до конца года американская валюта может колебаться в пределах 37,5-38,5 гривны, однако есть вероятность, что она не подорожает более 37 гривен.

Как говорят аналитики компании Dragon Capital, есть определенные положительные изменения в прогнозе по валютному курсу. НБУ также играет важную роль в ценообразовании доллара.

"Мы улучшаем наш прогноз курса гривны по отношению к доллару США, ожидая, что он составит 37 грн/долл. до конца текущего года (по сравнению с предыдущим прогнозом 37,5 грн/долл.) и 39 грн/долл до конца 2024 года (по сравнению с 41 грн/долл.), поскольку в условиях продолжающейся войны валютно-курсовая стабильность останется ключевой целью для Нацбанка, несмотря на недавний переход к управляемо-гибкому курсу", — говорится в сообщении.

Кроме того, продолжение войны означает, что экономика Украины не получит толчка от частичного возвращения беженцев и улучшения экономических настроений.

Они отмечают, что есть сразу три фактора, которые будут влиять на экономику Украины:

война;

повреждение критической инфраструктуры;

объемы и темпы поступления иностранного финансирования.

Курс доллара в Украине на 30 октября

По данным портала Минфин, в понедельник, 30 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,50 грн (покупка) и 38,05 (продажа). Наличный курс — 37,85 (покупка) и 37,94 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,42.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, продолжится ли стабильность курса доллара в ноябре в Украине.