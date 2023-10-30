Оптимістичні прогнози: що буде з курсом долара до кінця 2023 та 2024

На економіку нашої країни впливатимуть 3 фактори

Хоча деякі аналітики вважають, що до кінця року американська валюта може коливатись в межах 37,5–38,5 гривні, однак є ймовірність, що вона не здорожчає понад 37 гривень.

Як кажуть аналітики компанії Dragon Capital, є певні позитивні зміни в прогнозі щодо валютного курсу. НБУ також відігріє важливу роль в ціноутворенні долара.

"Ми покращуємо наш прогноз курсу гривні до долара США, очікуючи, що він становитиме 37 грн/дол. до кінця поточного року (порівняно з попереднім прогнозом 37,5 грн/дол.) та 39 грн/дол до кінця 2024 року (порівняно з 41 грн/дол.), оскільки за умов війни, що триває, валютно-курсова стабільність залишиться ключовою ціллю для Нацбанку, незважаючи на нещодавній перехід до керовано-гнучкого курсу", — мовиться у повідомленні.

Окрім того, продовження війни означатиме, що економіка України не отримає поштовху від часткового повернення біженців та поліпшення економічних настроїв.

Вони наголошують на тому, що є одразу три чинники, які впливатимуть на економіку України:

війна;

пошкодження критичної інфраструктури;

обсяги й темпи надходження іноземного фінансування.

Курс долара в Україні станом на 30 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 30 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,05 (продаж). Готівковий курс — 37,85 (купівля) та 37,94 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,42.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи продовжиться стабільність курсу долара у листопаді в Україні.