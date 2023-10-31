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Доллар по 36,6 – это "якорь": экс-член Совета НБУ объяснил, как формируется рыночный курс валюты

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Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Почему НБУ отменил фиксированный курс доллара
Почему НБУ отменил фиксированный курс доллара. Фото pexels.com

Отметка 36,6 грн играла роль определенного якоря

Переход к рыночному курсообразованию в Украине был неизбежным процессом. Однако к НБУ есть вопрос насчет времени, которое было выбрано для принятия такого решения.

Об этом "Телеграфу" рассказал глава комиссии по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран. По его словам, нет другого курса, кроме рыночного.

"Даже при СССР, когда за торговлю валютой была уголовная ответственность, курс формировался на "черном" рынке. Так и во время войны: отметка 36,6 играла роль определенного якоря и расчетную функцию при уплате налогов. Но реальный рыночный курс формировался на наличном рынке, и он приметно отличался от фиксированного, пока рынок не сбалансировался", — сказал Шапран.

Он также отметил, что переход к рыночному курсообразованию в Украине был неизбежным процессом. Однако к Нацбанку в то же время остаются вопросы насчет времени, которое он выбрал для перехода от фиксированного к плавающему курсу.

Полный текст читайте на сайте "Телеграфа" в материале: Утонет ли гривна? Эксперт указал на ошибки и спрогнозировал результаты действий НБУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Виталий Шапран рассказал, когда лучше всего было переходить к плавающему курсу и к чему привело неудачно выбранное время.

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#Украина #НБУ #Доллар #Курс валют #Курс доллара