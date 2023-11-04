Уряд уточнив свої очікування: скільки коштуватиме долар у 2024 році

Кабмін спрогнозував, яким буде курс і до кінця цього року

Останніми днями в Україні не спостерігається значних коливань курсу долара. Водночас український уряд покращив прогноз курсу на 2024 рік.

Про це йдеться у проекті державного бюджету на 2024 рік, який Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради до другого читання. Уряд прогнозує, що в наступному році долар коштуватиме в середньому 40,7 гривень.

Також у прогнозі на 2024 рік на фоні зміни припущень щодо курсу гривні було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції — з 10,8% до 9,7%.

Крім того, в уряді очікують, що на кінець наступного року курс долара складе 42,1 грн. Слід зазначити, що до того він очікувався на рівні 44,2 за долар. Також на кінець цього року очікується, що курс складе 38,6 грн за долар, замість 40,2, як прогнозувалося раніше.

Курс долара в Україні станом на 4 листопада

За даними порталу "Мінфін", у суботу, 4 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,45 грн (купівля) та 37,8 (продаж). Готівковий курс — 37,62 (купівля) та 37,74 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,26.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що курс долара в Україні може зрости майже до 46 гривень. Аналітик пояснив, за яких не може бути можливим.