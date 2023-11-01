Долар по 46 до кінця року: фінансовий аналітик пояснив, чи це можливо в Україні

Експерт вважає своєрідною "диверсією" чутки про різку девальвацію

Державний бюджет України за 2023 рік порахований за курсом долара у 42,2 гривні, а на кінець року він може досягти позначки 45,8 грн, — у зв’язку з цим деякі вважають, що і реальний курс може зрости майже до 46 гривень за долар. .

Однак ці розмови можна сприймати як "інформаційну диверсію" , і є низка нюансів, які слід знати з цього приводу. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів ексчлен Ради НБУ, голова комісії з банківського аналізу Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран.

Він розповів, що закладений у бюджеті курс долара є бухгалтерським, за яким рахується кошторис країни. Крім того, золотовалютні резерви НБУ складають рекордні 40 млрд доларів і продовжують зростати за допомогою наших міжнародних партнерів.

"Саме тому я думаю, що жодних фундаментальних причин для розмов про девальвацію немає, — підкреслив Шапран. — Звичайно, не все добре, війна впливає на економіку України. Але всі ці проблеми у 2023 році вирішені за рахунок міжнародної допомоги та кредитів".

Курс долара в Україні 1 листопада

За даними порталу "Мінфін", у середу, 1 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,40 грн (купівля) та 37,95 (продаж). Готівковий курс — 37,72 (купівля) та 37,80 (продаж). Водночас, офіційний курс Національного банку України — 36,28.

Курс валют в Україні 01.11.2023

Як повідомляв "Телеграф", раніше експерт розповів, яким буде курс долара в Україні у листопаді.