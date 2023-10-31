Україна отримала фінансову допомогу: що буде з курсом долара в Україні у листопаді

Експерт дав прогноз

Більшість експертів майже одноголосно кажуть, що в Україні у наступному місяці на готівковому ринку не передбачається великих курсових коливань долара.

Як каже Фактам ICTV економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, курс буде в межах до 38 грн за долар. Є декілька причин, які будуть стримувати стабільність.

"Ми будемо бачити приблизно ті самі показники, що маємо на сьогоднішній день. Тут у мене сумнівів немає жодних", – сказав він.

За словами Пендзина, причиною цього є значна макрофінансова допомога, яку Україна отримала від партнерів. Окрім того, наразі ми маємо дуже гарні показники у відновленні ВВП.

Курс долара в Україні станом на 31 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 31 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,00 (продаж). Готівковий курс — 37,70 (купівля) та 37,85 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,36.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара до кінця 2023 та 2024 року в Україні.