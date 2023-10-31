Украина получила финансовую помощь: что будет с курсом доллара в Украине в ноябре

Эксперт дал прогноз

Большинство экспертов почти единогласно говорят, что в Украине в следующем месяце на наличном рынке не предвидятся большие курсовые колебания доллара.

Как говорит Фактам ICTV, экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, курс будет в пределах до 38 грн за доллар. Есть несколько причин, которые будут сдерживать стабильность.

"Мы будем видеть примерно те же показатели, что имеем на сегодняшний день. Здесь у меня сомнений нет никаких ", — сказал он.

По словам Пендзина, причиной этого является крупная макрофинансовая помощь, которую Украина получила от партнеров. Кроме того, сейчас у нас очень хорошие показатели в восстановлении ВВП.

Курс доллара в Украине на 31 октября

По данным портала "Минфин", во вторник, 31 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,50 грн (покупка) и 38,00 (продажа). Наличный курс — 37,70 (покупка) и 37,85 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,36.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким будет курс доллара до конца 2023 и 2024 года в Украине.