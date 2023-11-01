Доллар по 46 до конца года: финансовый аналитик объяснил, возможно ли это в Украине

Эксперт считает своего рода "диверсией" слухи о резкой девальвации

Государственный бюджет Украины за 2023 год посчитан по курсу доллара в 42,2 гривны, а в концу года он может достигнуть отметки в 45,8 грн, — в связи с этим некоторые считают, что и реальный курс может вырасти почти до 46 гривен за доллар.

Однако эти разговоры можно воспринимать как "информационную диверсию" , и есть ряд нюансов, которые следует знать по этому поводу. Об этом в интервью для "Телеграфа" рассказал экс-член Совета НБУ, глава комиссии по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Он рассказал, что заложенный в бюджете курс доллара является бухгалтерским, по которому считается смета страны. Кроме того, золотовалютные резервы НБУ составляют рекордные 40 млрд долларов и продолжают расти с помощью наших международных партнеров.

"Именно поэтому я думаю, что никаких фундаментальных причин для разговоров о девальвации нет, — подчеркнул Шапран. — Конечно, не все хорошо, война влияет на экономику Украины. Но все эти проблемы в 2023 году решены за счет международной помощи и кредитов".

Курс доллара в Украине 1 ноября

По данным портала "Минфин", в среду, 1 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,40 грн (покупка) и 37,95 (продажа). Наличный курс — 37,72 (покупка) и 37,80 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,28.

Курс валют в Украине 01.11.2023

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперт рассказал, каким будет курс доллара в Украине в ноябре.