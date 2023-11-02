Курс долара до середини листопада: банкір назвав дві причини його зростання

До 12 листопада експерт прогнозує наступний курс долара

На валютному ринку України спостерігається зниження попиту на валюту, а разом із цим і падіння курсу долара. Ця тенденція зберігатиметься певний час, але потім можливі зміни.

Про це "Телеграфу" повідомив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. На його думку, наступний тиждень, з 6 по 12 листопада, для курсів долара та гривні буде стабільним і не спричинить особливих змін.

Так, за словами експерта, зниження облікової ставки до 16% та збереження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами на рівні 20% позитивно вплине на валютний ринок. Міцна гривня, зростання економіки та "запобіжник" у вигляді стійкої ставки за депозитними сертифікатами можуть стримати глобальні зміни курсів валют. Також вільний безготівковий ринок досі залишається під пильним та професійним "спостереженням" НБУ, який дуже вдало зберігає баланс попиту та пропозиції.

Тому коливання курсу з 6 по 12 листопада будуть незначними, прогнозує співрозмовник "Телеграфа". Так, безготівковий курс перебуватиме у межах 36,4-36,7 грн/дол. та 38,5-38,8 грн/євро, при цьому коливання на ньому складатимуть 10-20 копійок. Рівень змін на ринку готівкового долара буде вищим – від 30 до 50 копійок, при цьому становитиме 37,5-38,5 грн за долар та 39-42 грн за євро.

"Таким чином, наступного тижня не варто очікувати якихось швидких змін: незначні коливання продовжуватимуться. Водночас, ближче до кінця місяця на ринку можливі помітніші зміни, якщо НБУ ухвалить рішення зменшити частоту та обсяги валютних інтервенцій. Розуміємо, що ринок поступово рухається до повної лібералізації та встановлення плаваючого курсу валют", — попереджає про можливі зміни курсу долара до кінця листопада Тараса Лєсового.

Тим часом інші експерти заспокоюють різке зростання курсу долара до кінця року.