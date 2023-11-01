Долар пішов вниз: до чого готуватись українцям у листопаді

На ринку спостерігається скорочення попиту на американську валюту

Протягом листопада не відбудеться великих курсових коливань. За словами експертів, у цьому місяці долар буде коштувати 37,6-38,2 гривні.

Як каже директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку", Ганна Золотько, передає 24 канал, наразі триває період нарахування зарплат українцям, тому на цьому тижні відбудеться уповільнення рухів показників на готівковому ринку.

"Через період виплат зарплат українцям я очікую цього тижня на уповільнення зазначених трендів. На мою думку, вартість американського долара на готівковому ринку коливатиметься в межах 37,6 – 38,2 гривні за долар", — прогнозує Золотько.

Вона також додає, що стабільність триває і на безготівковому ринку — на минулому тижні котирування долара коливалось в межах 36,4-36,6 гривні. Водночас обсяг інтервенцій НБУ (Ред. Інтервенція — вплив НБУ на валютний ринок і валютний курс, що здійснюється шляхом продажу або закупівлі банком великих партій іноземної валюти) знизився до 676,6 мільйона доларів (у порівнянні з минулим тижнем).

"Цей фактор разом зі зниженим попитом з боку населення на купівлю безготівкової валюти, що спостерігався протягом останнього тижня, посилив конкуренцію серед банків" — каже Золотько.

Курс долара в Україні станом на 1 листопада

За даними порталу "Мінфін", у середу, 1 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,42 грн (купівля) та 37,96 (продаж). Готівковий курс — 37,70 (купівля) та 37,82 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,28.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара до кінця 2023 та 2024 року в Україні.