Доллар пошел вниз: к чему готовиться украинцам в ноябре

На рынке наблюдается сокращение спроса на американскую валюту

В ноябре не произойдет больших курсовых колебаний. По словам экспертов, в текущем месяце доллар будет стоить 37,6-38,2 гривны.

Как говорит директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка", Анна Золотько, передает 24 канал, продолжается период начисления зарплат украинцам, поэтому на этой неделе произойдет замедление движений показателей на наличном рынке.

"Через период выплат зарплат украинцам я ожидаю на этой неделе замедления указанных трендов. По моему мнению, стоимость американского доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах 37,6-38,2 гривны за доллар ", — прогнозирует Золотько.

Она также добавляет, что стабильность продолжается и на безналичном рынке – на прошлой неделе котировки доллара колебались в пределах 36,4-36,6 гривны. В то же время, объем интервенций НБУ (Ред. Интервенция — влияние НБУ на валютный рынок и валютный курс, осуществляемый путем продажи или закупки банком крупных партий иностранной валюты) снизился до 676,6 миллиона долларов (по сравнению с прошлой неделей).

"Этот фактор вместе с пониженным спросом со стороны населения на покупку безналичной валюты, наблюдавшийся в течение последней недели, усилил конкуренцию среди банков" — говорит Золотько.

Курс доллара в Украине по состоянию на 1 ноября

По данным портала "Минфин", в среду, 1 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,42 грн (покупка) и 37,96 (продажа). Наличный курс — 37,70 (покупка) и 37,82 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,28.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким будет курс доллара до конца 2023 и 2024 года в Украине.