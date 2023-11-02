Курс доллара до середины ноября: банкир назвал две причины его роста

До 12 ноября эксперт прогнозирует следующий курс доллара

На валютном рынке Украины наблюдается снижение спроса на валюту, а вместе с этим и падение курса доллара. Эта тенденция будет сохраняться определенное время, но потом возможны изменения.

Об этом "Телеграфу" сообщил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его мнению, следующая неделя, с 6 по 12 ноября, для курсов доллара и гривны будет стабильной и не повлечет особых изменений.

Так, по словам эксперта, снижение учетной ставки до 16% и сохранение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам на уровне 20% положительно повлияет на валютный рынок. Прочная гривна, рост экономики и "предохранитель" в виде устойчивой ставки по депозитным сертификатам могут сдержать глобальные смены курсов валют. Также свободный безналичный рынок до сих пор остается под пристальным и профессиональным "наблюдением" НБУ, очень удачно сохраняющего баланс спроса и предложения.

По этой причине колебания курса с 6 по 12 ноября будут незначительными, прогнозирует собеседник "Телеграфа". Так, безналичный курс будет находиться в границах 36,4-36,7 грн/долл. и 38,5-38,8 грн/евро, при этом колебания на нем составлять 10-20 копеек. Уровень изменений на рынке наличного доллара будет выше – от 30 до 50 копеек, при этом составит 37,5-38,5 грн за доллар и 39-42 грн за евро.

"Таким образом, на следующей неделе не стоит ожидать каких-либо быстрых изменений: незначительные колебания будут продолжаться. В то же время, ближе к концу месяца на рынке возможны более заметные изменения, если НБУ примет решение уменьшить частоту и объемы валютных интервенций. Понимаем, что рынок постепенно движется к полной либерализации и установлению плавающего курса валют", — предупреждает о возможных изменениях курса доллара к концу ноября Тарас Лесовой.

Тем временем другие эксперты успокаивают насчет резкого роста курса доллара до конца года.