Рост курса доллара: аналитик назвал три риска для экономики Украины

Золовалютные резервы Украины сейчас на рекордно высоком уровне – около 40 млрд долларов

Для девальвации украинской валюты нет никаких фундаментальных причин. Но нагнетание атмосферы вокруг этого может навредить экономической ситуации в стране.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава комиссии по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран. Он также прокомментировал распространенный тезис о том, что курс доллара к концу этого года может приблизиться к отметке 46 грн.

"Я такие попытки воспринимаю как информационную диверсию", — заявил Шапран, отметив, что такие предположения в СМИ делаются из того, что бюджет 2023 года посчитан по курсу 42,2, а к концу года курс должен быть 45,8.

Он пояснил, что заложенный в бюджете курс — это бухгалтерский курс, по которому должны вести расчеты главной сметы страны.

Другой риск, по словам Шапрана, состоит в том, что "эксперты", толкающие рынок к девальвации, умалчивают о том, что при девальвации вырастут не только налоговые доходы государства, но и расходы на обслуживание государственного долга.

"У нас на начало сентября внешний государственный долг составил 92 млрд долларов, к концу 2023 года будет свыше 100. Так что девальвация с 36,6 даже до 42,2 увеличит внешний государственный долг на 560 млрд грн", — объяснил финансовый аналитик.

Также он отметил, что в случае девальвации к увеличению государственного долга прибавится рост процентных выплат по нему. Кроме того, вырастет внутренний долг, номинированный в иностранной валюте. В результате общие потери будут свыше 600 млрд. грн.

Шапран напомнил, что с ростом налоговых платежей часть предпринимателей уйдет в тень, из-за чего девальвация усугубит негативный эффект на баланс доходов и расходов государственного бюджета.

"И в третьих, ЗВР (золотовалютные резервы) НБУ и так уже около рекордных 40 млрд долларов. Именно поэтому думаю, что никаких фундаментальных причин для разговоров о девальвации нет", — подчеркнул Шапран.

Он добавил, что сейчас НБУ, наоборот, стоит подумать о проблеме рекордных ЗВР, которые, к счастью, под влиянием помощи партнеров Украины продолжают расти.

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