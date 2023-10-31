Зростання курсу долара: аналітик назвав три ризики для економіки України

Золовалютні резерви України зараз на рекордно високому рівні - близько 40 млрд доларів

Для девальвації української валюти немає ніяких фундаментальних причин. Але нагнітання атмосфери навколо цього може нашкодити економічній ситуації у країні.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова комісії з банківського аналізу Українського товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран. Він також прокоментував поширену тезу про те, що курс долару до кінця поточного року може наблизитися до позначки 46 грн.

"Я такі спроби сприймаю як інформаційну диверсію", — заявив Шапран, зазначивши, що такі припущення у ЗМІ робляться з того, що бюджет 2023 року пораховано за курсом 42,2, а на кінець року курс мав би бути 45,8.

Він пояснив, що закладений у бюджеті курс, — це бухгалтерський курс, за яким мали вести розрахунки головного кошторису країни.

Інший ризик, за словами Шапрана, полягає у тому, що "експерти", які штовхають ринок до девальвації, замовчують той факт, що при девальвації зростуть не тільки податкові доходи держави, а й видатки на обслуговування державного боргу.

"У нас на початок вересня зовнішній державний борг становив 92 млрд доларів, до кінця 2023 року буде понад 100. Тож девальвація з 36,6 навіть до 42,2 збільшить зовнішній державний борг на 560 млрд грн", — пояснив фінансовий аналітик.

Також він зазначив, що у разі девальвації, до збільшення державного боргу додасться зростання відсоткових виплат по ньому. Окрім того, зросте внутрішній борг, номінований в іноземній валюті. В результаті загальні втрати будуть понад 600 млрд грн.

Шапран нагадав, що зі зростанням податкових платежів частина підприємців піде у тінь, через що девальвація посилить негативний ефект на баланс доходів і витрат державного бюджету.

"І по-третє, ЗВР (золотовалютні резерви) НБУ і так вже біля рекордних 40 млрд доларів. Саме тому думаю, що ніяких фундаментальних причин для розмов про девальвацію нема", — підкреслив Шапран.

Він додав, що зараз НБУ навпаки варто подумати про проблему рекордних ЗВР, які, на щастя, під впливом допомоги партнерів України продовжують зростати.

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