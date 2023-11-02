"Наличный рынок живет своей жизнью": обвалится ли курс доллара в Украине

Национальный банк Украины будет продолжать регулировать ситуацию

На наличном рынке продолжается стабильность, однако есть вероятность, что курс доллара может опуститься. Специалисты прогнозируют, что американская валюта в начале месяца будет колебаться в пределах 38 гривен.

Как говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин, передает 24 канал, подешеветь иностранная валюта может только в случае, когда на межбанке будет укрепляться гривна. В настоящее время Нацбанк контролирует ситуацию на рынке.

По его словам, ситуация на валютном рынке сейчас стабильная.

"У Нацбанка достаточно сильные позиции в золотовалютных резервах, он полностью контролирует рынок. Итак, на межбанке мы видим достаточно стабильный тренд. Кроме того, регулятор в среднем примерно еженедельно делает валютные интервенции на 680 миллионов долларов. И при этом курс продолжает снижаться. Впрочем, наличный рынок живет своей жизнью ", — сказал эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 2 ноября

По данным портала "Минфин", в четверг, 2 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,40 грн (покупка) и 37,92 (продажа). Наличный курс — 37,72 (покупка) и 37,81 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,26.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким будет курс доллара до конца 2023 и 2024 года в Украине.