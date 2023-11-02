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"Наличный рынок живет своей жизнью": обвалится ли курс доллара в Украине

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Американская валюта
Американская валюта. Фото Pixabay

Национальный банк Украины будет продолжать регулировать ситуацию

На наличном рынке продолжается стабильность, однако есть вероятность, что курс доллара может опуститься. Специалисты прогнозируют, что американская валюта в начале месяца будет колебаться в пределах 38 гривен.

Как говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин, передает 24 канал, подешеветь иностранная валюта может только в случае, когда на межбанке будет укрепляться гривна. В настоящее время Нацбанк контролирует ситуацию на рынке.

По его словам, ситуация на валютном рынке сейчас стабильная.

"У Нацбанка достаточно сильные позиции в золотовалютных резервах, он полностью контролирует рынок. Итак, на межбанке мы видим достаточно стабильный тренд. Кроме того, регулятор в среднем примерно еженедельно делает валютные интервенции на 680 миллионов долларов. И при этом курс продолжает снижаться. Впрочем, наличный рынок живет своей жизнью ", — сказал эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 2 ноября

По данным портала "Минфин", в четверг, 2 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,40 грн (покупка) и 37,92 (продажа). Наличный курс — 37,72 (покупка) и 37,81 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,26.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким будет курс доллара до конца 2023 и 2024 года в Украине.

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#Доллар #Курс #Прогноз #Ноябрь #Курс доллара