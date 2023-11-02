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"Готівковий ринок живе своїм життям": чи обвалиться курс долара в Україні

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Американська валюта
Американська валюта. Фото Pixabay

Національний банк України продовжуватиме регулювати ситуацію

На готівковому ринку наразі триває стабільність, однак є ймовірність, що курс долара може опуститись. Фахівці прогнозують, що американська валюта на початку місяця коливатиметься в межах 38 гривень.

Як каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, передає 24 канал, здешевшати іноземна валюта може тільки у випадку, коли на міжбанку буде зміцнюватись гривня. Наразі Нацбанк контролює ситуацію на ринку.

За його словами, ситуація на валютному ринку зараз стабільна.

"У Нацбанку досить сильні позиції в золотовалютних резервах, він повністю контролює ринок. Отже, на міжбанку ми бачимо досить стабільний тренд. Крім того, регулятор у середньому приблизно щотижня робить валютні інтервенції на 680 мільйонів доларів. І при цьому курс продовжує знижуватися. Втім, готівковий ринок живе своїм життям", — сказав експерт.

Курс долара в Україні станом на 2 листопада

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 2 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,40 грн (купівля) та 37,92 (продаж). Готівковий курс — 37,72 (купівля) та 37,81 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,26.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара до кінця 2023 та 2024 року в Україні.

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#Долар #Курс #Прогноз #Листопад #Курс долара