НБУ підтримуватиме готівковий ринок: що буде з курсом долара в Україні

Експерт дав прогноз, чи очікувати українцям на здорожчання

Курс долара на українському ринку останніми днями не показує великих змін. Експерти прогнозують, що така тенденція збережеться майже до кінця першої декади листопада.

Як мовиться в прогнозі аналітика Олексія Козирєва, до 8 листопада у більшості кас банків долар перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,20 до 38,30 грн, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 37,30 до 38,10 грн.

За його словами, українцям не варто готуватись до курсових коливань наразі.

"Я не бачу якихось проблем з курсом долара на міжбанку, але хочу сказати, що від інтервенцій НБУ ми нікуди не дінемося", — зазначив Козирєв.

Він додає, що з 3 по 8 листопада Нацбанк має витратити від 430 до 680 мільйонів доларів з резервів для підтримки гнучкого курсу. Тому, на міжбанку котирування американської валюти буде в межах від 36,10 до 36,50 гривень.

Курс долара в Україні станом на 3 листопада

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 3 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,40 грн (купівля) та 37,90 (продаж). Готівковий курс — 37,64 (купівля) та 37,75 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,26.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні курс долара за деяких умов виросте до 46 гривень. Аналітики розповіли, чи можлива взагалі така ситуація.