Правительство уточнило свои ожидания: сколько будет стоить доллар в 2024 году

Кабмин спрогнозировал, каким будет курс и к концу этого года

В последние дни в Украине не наблюдается значительных колебаний курса доллара. В то же время украинское правительство улучшило прогноз курса на 2024 год.

Об этом говорится в проекте государственного бюджета на 2024 год, который Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду ко второму чтению. Правительство прогнозирует, что в следующем году доллар будет стоить в среднем 40,7 гривен.

Также в прогнозе на 2024 год на фоне изменения предположений относительно курса гривни был скорректирован в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции с 10,8% до 9,7%.

Кроме того, в правительстве ожидают, что к концу следующего года курс доллара составит 42,1 грн. Следует отметить, что ранее он ожидался на уровне 44,2 за доллар. Также на конец этого года ожидается, что курс составит 38,6 грн за доллар вместо 40,2, как прогнозировалось ранее.

Курс доллара в Украине по состоянию на 4 ноября

По данным портала "Минфин", в субботу, 4 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,45 грн (покупка) и 37,8 (продажа). Наличный курс — 37,62 (покупка) и 37,74 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,26.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, что курс доллара в Украине может вырасти почти до 46 гривен. Аналитик объяснил, при которых не может быть возможно.