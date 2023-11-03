НБУ будет поддерживать наличный рынок: что будет с курсом доллара в Украине

Эксперт дал прогноз, ожидать ли украинцам подорожания

Курс доллара на украинском рынке в последние дни не показывает больших изменений. Эксперты прогнозируют, что подобная тенденция сохранится почти до конца первой декады ноября.

Как говорится в прогнозе аналитика Алексея Козырева, до 8 ноября в большинстве касс банков доллар будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 37,20 до 38,30 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 37,30 до 38,10 грн.

По его словам, украинцам не стоит готовиться к курсовым колебаниям.

"Я не вижу каких-либо проблем с курсом доллара на межбанке, но хочу сказать, что от интервенций НБУ мы никуда не денемся", — отметил Козырев.

Он добавляет, что с 3 по 8 ноября Нацбанк должен израсходовать от 430 до 680 миллионов долларов из резервов для поддержки гибкого курса. Поэтому на межбанке котировка американской валюты будет в пределах от 36,10 до 36,50 гривны.

Курс доллара в Украине по состоянию на 3 ноября

По данным портала "Минфин", в пятницу, 3 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,40 грн (покупка) и 37,90 (продажа). Наличный курс — 37,64 (покупка) и 37,75 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,26.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине курс доллара при некоторых условиях вырастет до 46 гривен. Аналитики рассказали, возможна ли вообще такая ситуация.