Гривня зміцнюється, а долар падає: чого очікувати від курсу до кінця тижня

За тиждень національна валюта України зміцнилась на 10-15 копійок

Американська валюта тримається майже на одному рівні й великих курсових коливань експерти не прогнозували. Однак деякі зміни до кінця тижня будуть, але вони передбачаються незначними.

Як каже директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько, передає 24 канал, до 12 листопада відбудеться поступове уповільнення зміцнення гривні, а в безготівковому сегменті, ймовірно, у найближчі 4 дні буде спостерігатися корекція курсу.

"На мій погляд, протягом тижня вартість готівкового долара знаходитиметься в межах 37,5-37,9 гривні за долар", — вважає Золотько.

За словами експертки, на готівковому ринку буде продовжуватись ймовірне невелике зміцнення національної української валюти. Це буде стимулюватися конкуренцією з безготівковим сегментом і очікуваним поступовим ослабленням зниження курсу гривні.

Курс долара в Україні станом на 7 листопада

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 7 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,30 грн (купівля) та 37,82 (продаж). Готівковий курс — 37,55 (купівля) та 37,67 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,04.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштуватиме американська валюта у 2024 році. Експерти дали прогноз, наскільки зросте курс долара і чи ймовірно це.