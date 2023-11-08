Долар не залишиться на одному рівні: українцям розповіли, що буде з курсом

Зафіксованого долара по 36,6 більше не буде

Після переходу Нацбанком до гнучкого курсоутворення деякі експерти прогнозують, що вартість долара почне коливатись і курсу по 36,6 гривні вже не варто очікувати. Однак він не буде дорожчати або дешевшати понад 1 гривню.

Як каже економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло, передає 24 канал, курсоутворення американської валюти буде постійно коливатись. Вартість долара не залишатиметься на одному і тому ж рівні.

"Втім, коливання, на мою думку, не будуть значними. Крім того, курс на готівковому ринку теж коливатиметься в розумних межах", — каже Жаліло.

Він додає, що після впровадження НБУ повного зняття валютних обмежень на поточні фінансові операції платіжного балансу очікується наближення готівкового та безготівкового курсів.

"Якщо раніше коливання безготівкового курсу були більш автономні щодо коливань готівкового, то зараз готівковий курс можливо буде більше реагувати на коливання безготівкового" — пояснює експерт.

Курс долара в Україні станом на 8 листопада

За даними порталу "Мінфін", у середу, 8 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,25 грн (купівля) та 37,70 (продаж). Готівковий курс — 37,46 (купівля) та 37,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України продовжує дешевшати — 36,03 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні є ймовірність гіршого сценарію з курсом долара. Він може сягнути 53 гривень.