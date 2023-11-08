Доллар не останется на одном уровне: украинцам рассказали, что будет с курсом

Зафиксированного доллара по 36,6 больше не будет

После перехода Нацбанком к гибкому курсообразованию некоторые эксперты прогнозируют, что стоимость доллара начнет колебаться и курса по 36,6 гривны уже не стоит ждать. Однако он не будет дорожать или дешеветь более 1 гривны.

Как говорит экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, передает 24 канал, курсообразование американской валюты будет постоянно колебаться. Стоимость доллара не будет оставаться на одном уровне.

"Впрочем, колебания, по моему мнению, не будут значительными. Кроме того, курс на наличном рынке тоже будет колебаться в разумных пределах ", — говорит Жалило.

Он добавляет, что после внедрения НБУ полного снятия валютных ограничений на текущие финансовые операции платежного баланса ожидается приближение наличного и безналичного курса.

"Если раньше колебания безналичного курса были более автономны по отношению к колебаниям наличного, то сейчас наличный курс возможно будет больше реагировать на колебания безналичного" — объясняет эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 8 ноября

По данным портала "Минфин", в среду, 8 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,25 грн (покупка) и 37,70 (продажа). Наличный курс — 37,46 (покупка) и 37,60 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины продолжает дешеветь — 36,03 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украине есть вероятность худшего сценария с курсом доллара. Он может достичь 53 гривен.