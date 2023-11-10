На валютному ринку буде хаос: чого очікувати від курсу долара в Україні у 2024 році

Є шанс, що валютні коливання в межах 45-50 гривень за долар можуть бути цілком реальні

Хоча до кінця цього року коливання курсу долара прогнозуються незначними, але вже у наступному році варто чекати на велике здорожчання американської валюти.

Як кажуть адвокат Львівської колегії адвокатів. Журналіст київських ЗМІ Вадим Башта та редактор відділу мікроекономіки та бізнесу ZN.UA, кандидат економічних наук Сергій Следзь у виданні "Дзеркало тижня", в Україні може бути фінансово-економічна криза, але це буде відомо вже з плином часу. В держбюджеті за деяких умов можлива "дірка" в розмірі 29 млрд гривень.

"Вже зараз американська Politico з посиланням на Мінфін України повідомляє про загрозу діри в нашому держбюджеті в розмірі 29 млрд дол. наступного року, якщо допомога союзників не надходитиме вчасно й у достатньому обсязі. В такому разі економіка України скотиться в повномасштабну фінансово-економічну кризу з найтяжчими наслідками. Їх відлуння відчує і Європа", — мовиться на сайті.

Тому, варто зауважити, що курс гривні в майбутньому буде залежати не від уряду чи дій НБУ. Однак, за словами експертів, великої кризи можна буде уникнути, але ринок очікується "турбулентним".

"Курс гривні до долара США в другій половині 2024-го повернеться туди, де перебував восени 2022-го — на рівень, дещо вищий, ніж 41 грн/дол. А найімовірніший зимово-весняний коридор — 38–39 грн за одного "американця", — кажуть аналітики.

Вони наголошують, що у наступному році на валютному ринку курс долара може здорожчати до 45 чи 50 гривень.

Курс долара в Україні станом на 10 листопада

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 10 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,22 грн (купівля) та 37,75 (продаж). Готівковий курс — 37,60 (купівля) та 37,70 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України продовжує дешевшати — 36,0 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні стабільного курсу долара 36,6 гривні більше не буде. Експерт дав прогноз щодо змін на ринку.