Будет с сюрпризом: США отправят Украине необычную установку HIMARS

HIMARS может быть с уникальной модификацией пусковой установки

В Пентагоне в понедельник, 20 ноября, анонсировали очередной пакет военной помощи Украине на сумму в 100 млн долларов. В этом пакете значится одна установка HIMARS.

Передача только одной американской реактивной установки может указывать, что она будет с уникальной модификацией пусковой установки. Об этом пишет Washington Post.

Не исключено, что ее передают для внедрения дальнобойных ракет ATACMS либо для ракет GLSDB на 150 км. На эту же деталь обратил внимание украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Кроме того, в новый пакет должны войти противотанковые системы AT-4 и Javelin, артиллерийские снаряды 105- и 155-мм калибра, ЗРК Stinger, противотанковые ракеты TOW и более 3 млн патронов к стрелковому оружию.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин утром в понедельник, 20 ноября, прибыл в Киев. Во время своего визита он дал понять, что Вашингтон и дальше будет помогать Украине, даже несмотря на позицию республиканцев в Конгрессе. Следует отметить, что за годы войны это уже второй визит главы Пентагона в украинскую столицу. В этот раз Остин успел пообщаться с Зеленским, Умеровым, Залужным и старшими офицерами ВСУ.

Ранее "Телеграф" сообщил, почему глава Пентагона так внезапно приехал в Киев и что будет с военной помощью Украине.