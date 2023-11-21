Буде із сюрпризом: США відправлять Україні незвичну установку HIMARS

HIMARS може бцти з унікальною модифікацією пускової установки

У Пентагоні в понеділок, 20 листопада, анонсували черговий пакет військової допомоги Україні на суму у 100 млн доларів. У цьому пакеті значиться лише одна установка HIMARS.

Передача лише однієї американської реактивної установки може вказувати на те, що вона буде з унікальною модифікацією пускової установки. Про це пише Washington Post.

Не виключно, що її передають для застосування далекобійних ракет ATACMS або для ракет GLSDB на 150 км. На цю ж деталь звернув увагу український журналіст Андрій Цаплієнко.

Окрім того, до нового пакета мають увійти протитанкові системи AT-4 і Javelin, артилерійські снаряди 105- та 155-мм калібру, ЗРК Stinger, протитанкові ракети TOW і понад 3 млн патронів до стрілецької зброї.

Нагадаємо, що голова Пентагону Ллойд Остін зранку у понеділок, 20 листопада, прибув до Києва. Під час свого візиту до він дав зрозуміти, що Вашингтон і далі допомагатиме Україні, навіть незважаючи на позицію республіканців у Конгресі. Слід зазначити, що за роки війни це вже другий візит глави Пентагону до української столлиці. На цей раз Остін встиг поспілкуватися із Зеленським, Умеровим, Залужним і старшими офіцерами ЗСУ.

Раніше "Телеграф" повідомив, чому голова Пентагону так раптово приїхав до Києва і що буде з військовою допомогою Україні.