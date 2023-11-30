После освобождения с Донбассом будет больше проблем, чем с Крымом: Зеленский назвал причину

Он подчеркнул, что высказывает исключительно свое мнение

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве высказал мнение, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым. Речь шла о людях, а не территориях и причина в том, что в Донецкой и Луганской областях с 2014 года шла война, а в Крыму — нет.

"Может так произойти, что мы территории вернем раньше, чем этих людей. Если, например, мы берем Донбасс, люди 10 лет живут там, но не там. Живут в другом измерении … Я считаю, будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно. Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что с оккупацией 10 лет была контактная линия и были постоянные боевые действия. Было много сепаратизма с той стороны, они воевали. Значит, что в той или иной семье на Донбассе не все вернулись. Или вернулась какая-то история", — отметил Зеленский.

Он добавил, что даже сейчас, когда рф полномасштабно воюет против Украины, самые жесткие — сепаратисты. Они стоят там, откуда бегут россияне.

"И даже сейчас, когда рф против нас бьется и воюет, самые жесткие — сепаратисты. Они стоят. Бегут россияне, а эти стоят. А в Крыму боевых действий не было … Потому я считаю, что Крым ждет очень возвращения, а Донбасс также ждет, но будет очень сложно", — пояснил президент.

Он подчеркнул, что территории Донбасса были не только оккупированы, но и милитаризированы россией. Зеленский сказал, что сейчас "главное нас сохранить, нашу целостность", а ситуация на оккупированных территориях может измениться со временем.

Как сообщал "Телеграф", россияне в ночь на 30 ноября ударили шестью ракетами по Покровскому району Донецкой области. Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. Из-под завалов спасли малыша.