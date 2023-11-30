Після звільнення з Донбасом буде більше проблем, ніж із Кримом: Зеленський назвав причину

Він наголосив, що висловлює виключно свою думку

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі зі студентами у Миколаєві висловив думку, що Україні буде важче повернути Донбас, ніж Крим. Йшлося про людей, а не території, й причина в тому, що в Донецькій та Луганській областях з 2014 року точилася війна, а в Криму — ні.

"Може так статися, що ми території повернемо раніше, ніж цих людей. Якщо, наприклад, ми беремо Донбас, люди 10 років живуть там, але не там. Живуть в іншому вимірі... Я вважаю, буде важче з Донбасом. Я вважаю, що території повертаються з людьми. Якщо люди не хочуть, буде дуже-дуже складно. Я вважаю, Донбас повернути ментально складніше, тому що з окупацією 10 років була контактна лінія і були постійні бойові дії. Було багато сепаратизму з того боку, вони воювали. Це означає, що у тій чи іншій родині на Донбасі не всі повернулися. Або повернулася якась історія", — зазначив Зеленський.

Він додав, що навіть зараз, коли росія повномасштабно воює проти України, найжорсткіші — сепаратисти. Вони стоять там, звідки тікають росіяни.

"І навіть зараз, коли росія проти нас б’ється і воює, найжорсткіші — сепаратисти. Вони стоять. Біжать росіяни, а ці стоять. А в Криму бойових дій не було... Тому я вважаю, що Крим чекає дуже на повернення, а Донбас також чекає, але буде дуже складно", — пояснив президент.

Він наголосив, що території Донбасу були не лише окуповані, а й мілітаризовані росією. Зеленський сказав, що зараз "головне зберегти нашу цілісність", а ситуація на окупованих територіях може змінитися з часом.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни в ніч проти 30 листопада вдарили шістьма ракетами по Покровському району Донецької області. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. З-під завалів урятували малюка.