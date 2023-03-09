Послевоенный Донбасс: как обезопасить регион и интегрировать население в украинское общество после деоккупации

Опыт Украины по возвращению контроля над аннексированными территориями может стать уникальным в истории Европы

Пока бойцы ВСУ ведут упорную борьбу за освобождение оккупированных россией территорий и готовятся к весеннему контрнаступлению, правительство уже разрабатывает план по восстановлению безопасного пространства в послевоенной Украине. По словам главы МВД Игоря Клименко, среди первоочередных действий разминирование, защита киберпространства и идеологическая реабилитация граждан. Чиновник подчеркнул, что наибольшим вызовом для власти станет восстановление присутствия на территориях, которые находятся под оккупацией уже девять лет, ведь все это время местное население подвергалось влиянию агрессивной российской пропаганды.

"Телеграф" выяснял, какие меры придется предпринять украинским властям после нашей победы в войне, чтобы вернуть не только территории, но и спокойствие на них.

Военная победа — только первый шаг к большому возвращению.

Украинской армии уже удалось освободить от российских захватчиков территории общей площадью около 20 тысяч квадратных километров. В настоящее время представители власти на местах успешно ликвидируют гуманитарные последствия оккупации, а спецслужбы работают над решением вопросов безопасности в населенных пунктах, где шли боевые действия. В то же время восстановление полного контроля над городом, который находился в оккупации полгода, и социальная интеграция и возвращение в правовое поле Украины аннексированных с 2014 года районов Донбасса — принципиально разные вещи.

Оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей в 2014 году стала ответом россии на победу идей Революции Достоинства и переориентации Украины на европейский курс. Крах преступного режима виктора януковича положил конец влиянию кремля на внутренние политические процессы в Украине и запустил процесс изменений во власти и обществе, став символом национального сопротивления и возрождения украинского сознания для жителей центральных и западных регионов Украины. В то же время, часть населения восточных и южных областей, всегда демонстрировавших ментальное тяготение к россии, и уже тогда подвергавшихся влиянию кремлевской пропаганды, восприняли эти изменения враждебно.

За девять лет господства русского мира в этих регионах пропасть непонимания и взаимных обвинений между жителями оккупированных территорий и остальными гражданами Украины существенно углубилась. Уже сейчас становится очевидно, что военное освобождение Донбасса от российских захватчиков станет лишь первым шагом к социальной интеграции его жителей в украинское общество.

Во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей глава МВД Украины Игорь Клименко подчеркнул, что в ходе идеологической реабилитации жителей этого региона необходимо повышать уровень кибербезопасности и информационной грамотности, чтобы привить населению устойчивость к информационным атакам врага.

"На протяжении этого времени и дальше российская пропаганда работает над закреплением основ ядовитого "русского мира" в головах наших людей. Дети, рожденные за это время, уже учатся в 2-3 классах по образовательным программам врага. Инфраструктуру мы отстроим. Но уже сейчас нужно работать над программами идеологической реабилитации наших граждан, которых подмял захватчик", — заявил чиновник.

Для поиска общего языка понадобится не один год

Кроме изначальных причин раскола в обществе, над ликвидацией которых украинским властям придется плодотворно поработать, существенное влияние на процесс воссоединения будут иметь последствия войны. По словам заместителя директора Социологической группы "Рейтинг" Любомира Мысива, потерянные в ходе боевых действий жизни местных жителей еще долгое время будут кровоточащей раной в сознании жителей Донбасса.

Несмотря на то, что агрессором в войне выступила россия и именно ее войска "славятся" террором гражданского населения, часть жителей оккупированных территорий может записать страшную цену за освобождение региона именно "на счет" ВСУ. Более того, по словам эксперта, если и после завершения боевых действий россия будет продолжать свое пропагандистское влияние на население, возобновление отношений между украинцами окажется под вопросом.

"Украина — это государство, состоящее из нескольких региональных групп, которые традиционно определялись как восток, запад, центр и юг, и имели свои особые мировоззрения. В случае с Донбассом большую роль играет культурный бекграунд региона, население которого не является моноэтническим. По состоянию на 2016 год год до 40% его жителей составляли этнические русские. Это проявлялось и до 2014 года, особенно в политическом противостоянии и этнокультурных различиях между востоком и западом, что часто использовалось политиками в их предвыборных кампаниях и приводило к еще большему расколу между этими региональными группами. В результате это было использовано россией, и оккупация Донбасса зафиксировала сложную ситуацию", — объясняет социолог в комментарии "Телеграфу".

Очевидно, что большинство граждан, для которых жизнь в условиях "русского мира" была категорически неприемлема, выехали из захваченных россиянами областей на подконтрольную Украине территорию в начале оккупации. Еще одна категория жителей региона поддерживали российское вторжение с первого дня вооруженной агрессии или переориентировались уже во время оккупации, объясняет Любомир Мысив. В то же время, социолог отмечает: значительное количество граждан – до 50% – может не иметь устойчивой позиции и быть готовым адаптироваться к любым условиям, если это будет означать прекращение войны.

"Если на этих территориях будет продолжаться российская пропаганда, интеграция населения в украинское общество будет крайне сложной. Чтобы понять, каким образом следует действовать, необходимо провести социологические исследования. Так мы поймем, что беспокоит этих граждан, и чего они ожидают от украинской власти. В любом случае, опыт Украины в этом процессе будет уникальным. В истории Европейского континента нет примеров реинтеграции территорий, которые находились под столь мощным и агрессивным пропагандистским влиянием в течение длительного времени. Это очень сложный процесс, который потребует работы с коллаборантами по закону, а с остальным населением — в рамках гуманитарной политики, ненасильственной пропаганды и популяризации Украины", — уверен эксперт.

Кто останется на Донбассе после победы Украины?

Восстановление безопасного пространства в Украине будет включать не только разминирование 30% территорий, на что, по данным правительства, понадобится около 70 лет, но и разоружение населения. В некоторых областях этот процесс начался еще до окончания войны. Так, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал гражданское население в течение 10 дней сдать огнестрельное оружие и боеприпасы, предоставленные им для самозащиты в начале полномасштабного вторжения.

Вопрос "оседания" на руках у граждан неучтенного оружия после завершения войны может стать серьезным вызовом для всех областей Украины. Однако, учитывая, что боевые действия на Донбассе длятся на восемь лет дольше, объемы присвоенной номенклатуры в этом регионе будут в разы больше.

Кроме того, даже после поражения россии в войне, в освобожденных городах могут оставаться сторонники "русского мира" и военные вс рф, которые будут маскироваться под местных жителей. Совокупность этих факторов повышает риски диверсий и возникновения партизанского движения, поэтому после деоккупации территорий украинским спецслужбам придется позаботиться об укреплении государственных границ с рф и проведении фильтрационных мероприятий среди местного населения, говорит консультант комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

"В первую очередь следует установить противотанковые ежи по всей линии границы и заменить железнодорожные пути советского образца, ведущие в рф, на европейские. Если бы это было сделано ранее, оккупанты не могли бы поставлять на Донбасс вооружение в таких объемах. Фильтрационные меры будут предусматривать проверку граждан на предмет участия в организации так называемых "референдумов", пропаганды "русского мира" и прочего подобного сотрудничества с "администрациями" фейковых республик", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время следует понимать, что на Донбассе осталось не так много сторонников россии, как это было до начала полномасштабного вторжения, а после победы Украины в войне их станет еще меньше. По словам Ивана Ступака, по состоянию на сегодняшний день многих из них уже просто нет в живых. Потери врага на этом направлении катастрофические, в том числе среди местных добровольцев и мобилизованных.

Кроме того, после освобождения территорий часть коллаборантов сбежит в россию, а остальные окажутся в тюрьме за сотрудничество с оккупантами. В итоге значительную часть населения этого региона будут составлять пожилые люди, женщины и дети.

"Во время переходного периода важно сохранить баланс между введением мер безопасности и сохранением здоровой атмосферы среди местного населения. Жесткое "закручивание гаек" и назначение на руководящие должности в местную власть людей исключительно из западных областей Украины могут вызвать напряжение и сопротивление среди населения. Если к тому времени путинский режим в россии все еще будет действовать, такие шаги украинских властей лишь усилят реваншистские настроения", — уверен эксперт.