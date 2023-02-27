Бабушка с Донбасса стала мемом, когда попросила эвакуировать ее в россию: волонтеры рассказали продолжение истории (видео)

Бабушка неожиданно попросила волонтеров эвакуировать ее в русский город

Волонтеры в Донбассе продолжают заниматься эвакуацией людей. С частью людей эвакуационным группам бывает достаточно сложно, поскольку те не всегда хотят покидать свои дома, несмотря на опасность, как, например, семья из Авдеевки.

Один из таких волонтеров на своем TikTok-канале "Kalash_Pow" опубликовал курьезный случай с бабушкой в городе Часов Яр в Бахмутском районе. Пожилую женщину спросили, куда ее везти, она ответила: "У Чебоксары" и завирусилась в соцсетях. Люди достаточно агрессивно отреагировать на ответ, поскольку Чебоксары — это российский город. Видео завирусилось, его начали постить разные мемные паблики.

В итоге, волонтер решил рассказать предысторию об этой бабушке, чтобы подчеркнуть, что негатив в ее сторону незаслужен. По его словам, женщину эвакуировали в безопасное место, а прежде провели с ней два часа в пути.

"Она никогда не хотела россии здесь. У нее не было возможности поехать к своим детям и сейчас, когда линия фронта подошла к ней, она поняла, что ехать ей некуда. Вся родня и дети ее находятся по ту сторону. У нее российский паспорт, и по сути, ей некуда ехать," — говорит волонтер.

Поэтому волонтер призвал относиться к таким людям с пониманием. Женщину доставили к знакомым, где она будет находиться в безопасности. В комментариях возникла дискуссия по поводу того, почему у пенсионерки был российский паспорт. У части людей нашлись ответы, в частности: "Многие наши пенсионеры получали у кого была возможность, потому что там пенсия больше. Только не говорите, что впервые такое слышите", "Ибо сменит паспорт на укр. да еще волокита, моя мама лет 10 не могла сделать, уже и советского паспорта не было, а она все с бумажкой ходила".

Напомним, что десяткам детей с Востока нашли уютное убежище в Закарпатье. Кроме того, "Телеграф" ранее рассказывал историю котика, эвакуированного с линии фронта украинскими военными.